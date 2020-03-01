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Факти / Україна / Суспільство

СМС-привітання з Прощеною неділею

Прощена неділя – це остання неділя перед Великим постом, який триватиме до Великодня. Крім того, у цей день завершується Масляна 2020. З цієї нагоди спалюють опудало, що символізує злі сили зими.

У Прощену неділю потрібно відпустити всі образи, попросити пробачення у рідних, близьких, друзів, колег, якщо свідомо чи несвідомо могли їх образити.

Читайте: Що не можна їсти у Великий піст 2020

Кращі СМС-привітання з Прощеною неділею зібрали Факти ICTV.

 

Просити пробачення в Прощену неділю –
Так давно заведено в нашій Україні,
Простіть мене, коли я чимось зогрішив,
Простіть мене, а я вас вже давно простив.

***

У день неділі ти прости,
Удачи я тобі бажаю,
Бажаю я вперед йти
І все здійсниться, я знаю!

***

Нам Бог велів образи забувати,
Та я тебе зараз за все прощаю.
Прости мене і ти, щоб нам знову
Дружити, як раніше, я про те мрію.

***

Нехай в душі проллється світло,
Я вам щиро бажаю,
Щоб почули у відповідь:
Бог простить і я прощаю!

***

Просити прощення в неділю
Так у  нас  заведено.
Вибачте нас, коли згрішили,
А ми пробачили вас давно.

Нагадаємо, Великий піст починається 2 березня. Християни вірять, що, дотримуючись правил прийому їжі під час посту, можна стати ближчим до Бога.

Детальний календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день можна прочитати в нашому матеріалі. 

Фото: Dreamstime

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