Прощена неділя – це остання неділя перед Великим постом, який триватиме до Великодня. Крім того, у цей день завершується Масляна 2020. З цієї нагоди спалюють опудало, що символізує злі сили зими.
У Прощену неділю потрібно відпустити всі образи, попросити пробачення у рідних, близьких, друзів, колег, якщо свідомо чи несвідомо могли їх образити.
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Кращі СМС-привітання з Прощеною неділею зібрали Факти ICTV.
Просити пробачення в Прощену неділю –
Так давно заведено в нашій Україні,
Простіть мене, коли я чимось зогрішив,
Простіть мене, а я вас вже давно простив.
***
У день неділі ти прости,
Удачи я тобі бажаю,
Бажаю я вперед йти
І все здійсниться, я знаю!
***
Нам Бог велів образи забувати,
Та я тебе зараз за все прощаю.
Прости мене і ти, щоб нам знову
Дружити, як раніше, я про те мрію.
***
Нехай в душі проллється світло,
Я вам щиро бажаю,
Щоб почули у відповідь:
Бог простить і я прощаю!
***
Просити прощення в неділю
Так у нас заведено.
Вибачте нас, коли згрішили,
А ми пробачили вас давно.
Нагадаємо, Великий піст починається 2 березня. Християни вірять, що, дотримуючись правил прийому їжі під час посту, можна стати ближчим до Бога.
Детальний календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день можна прочитати в нашому матеріалі.