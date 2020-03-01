Прощена неділя – це остання неділя перед Великим постом, який триватиме до Великодня. Крім того, у цей день завершується Масляна 2020. З цієї нагоди спалюють опудало, що символізує злі сили зими.

У Прощену неділю потрібно відпустити всі образи, попросити пробачення у рідних, близьких, друзів, колег, якщо свідомо чи несвідомо могли їх образити.

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Кращі СМС-привітання з Прощеною неділею зібрали Факти ICTV.

Просити пробачення в Прощену неділю –

Так давно заведено в нашій Україні,

Простіть мене, коли я чимось зогрішив,

Простіть мене, а я вас вже давно простив.

***

У день неділі ти прости,

Удачи я тобі бажаю,

Бажаю я вперед йти

І все здійсниться, я знаю!

***

Нам Бог велів образи забувати,

Та я тебе зараз за все прощаю.

Прости мене і ти, щоб нам знову

Дружити, як раніше, я про те мрію.

***

Нехай в душі проллється світло,

Я вам щиро бажаю,

Щоб почули у відповідь:

Бог простить і я прощаю!

***

Просити прощення в неділю

Так у нас заведено.

Вибачте нас, коли згрішили,

А ми пробачили вас давно.

Нагадаємо, Великий піст починається 2 березня. Християни вірять, що, дотримуючись правил прийому їжі під час посту, можна стати ближчим до Бога.

Детальний календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день можна прочитати в нашому матеріалі.