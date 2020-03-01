У лютому держбюджет виконали на 93,7% – Маркарова

Виконання доходів фонду державного бюджету у лютому 2020 року становить 93,7%.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова. Всі значущі видатки вдалося провести.

За її словами, завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю зменшилися витрати на обслуговування і погашення боргу.

– На повній швидкості рухаємося по запровадженню середньострокового бюджетування та Бюджетної декларації на 2021-2023 роки, – повідомила Маркарова.

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Податкова служба змогла перевиконати план надходжень до держбюджету на 2,5 млрд грн (7,1%). Загальні надходження від відомства становлять 37,1 млрд грн.

Крім того, доходи нової Митної служби склали 22,6 млрд грн (78,3% від запланованих). Така ситуація склалася через зміцнення курсу гривні та скорочення обсягів імпорту.

Нагадаємо, у січні 2020 року доходи загального фонду державного бюджету були на 13,8 млрд грн меншими за розпис.