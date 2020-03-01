Загострення на Донбасі: бойовики майже 20 разів порушили режим тиші

29 лютого на Донбасі ворог 19 разів порушив режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримали двоє українських військових, в одного бійця бойове ураження.

– Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, була відмічена робота снайперської пари, – повідомляє штаб ООС.

Також під ворожий вогонь з ПТРК потрапили позиції ЗСУ неподалік контрольного пункту в’їзду-виїзду Мар’їнка.

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З початку 1 березня ворог випустив дві міни з міномету калібру 82 мм, а також відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських бійцях, які знаходилися неподалік населеного пункту Піски.

Нагадаємо, штаб ООС назвав кількість бойовиків, яких українські військові ліквідували протягом лютого.