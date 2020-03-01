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Факти / Україна

Загострення на Донбасі: загинув український військовий, шестеро поранені

Один український військовий загинув, шестеро отримали поранення та травми внаслідок обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі.

– Сьогодні, 1 березня, в результаті ворожих обстрілів один український захисник загинув, троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення і ще три людини отримали бойові ураження, – йдеться в повідомленні.

Бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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Нагадаємо, 29 лютого на Донбасі бойовики 19 разів порушив режим припинення вогню, в результаті чого поранення отримали двоє українських військових, у одного бійця бойова травма.

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