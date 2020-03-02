PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

11 обстрілів: на Донбасі через влучання ракети загинув сержант Сергій Руських

1 березня збройні формування Росії та її найманці 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, у результаті чого загинув сержант 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Сергій Руських. 

41-річний маріуполець помер внаслідок влучання протитанкової керованої ракети в кабіну автомобіля поблизу населеного пункту Нижньотепле.

Боронити Донбас він пішов у 2018 році – вдома на нього чекали батьки, дружина та маленька дитина.

Ще п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, а двоє – бойове ураження.

Читайте: Для розміщення миротворців на Донбасі: Україна просить ООН направити оціночну місію

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, чотири – в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

Нагадаємо, 29 лютого на Донбасі бойовики 19 разів порушив режим припинення вогню, в результаті чого поранення отримали двоє українських військових, у одного бійця бойова травма.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка