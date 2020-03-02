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Факти / Україна

400 продуктів в меню: військових ЗСУ перевели на нову систему харчування

З 1 березня військовослужбовці ЗСУ можуть вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном. Бойові частини Міноборони перейшли на нову систему харчування.

В новому меню понад 400 продуктів, з яких можна скласти щоденний раціон харчування військових. Головна умова – не вийти за межі вартості добового комплекту 67-74 грн.​

– Відкриваючи каталог продуктів харчування, наданий постачальними компаніями-переможцями процедури публічних закупівель, командир військової частини може обирати продукти як у віртуальному супермаркеті, – йдеться у повідомленні.

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військових ЗСУ перевели на нову систему харчування

Фото: Міноборони

У відомстві наголошують, що забезпечення армії якісним харчуванням є важливим моральним чинником та додатковим мотивуючим фактором, що впливає на обороноздатність України в цілому.

Влітку 2019 року Міноборони анонсувало зміни у системі харчування військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, збільшення раціону з 32 до 350 позицій, появу у ньому свіжих фруктів, овочів, кави та соків, а також норми м’яса – на 40%.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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