Безкоштовна англійська онлайн через Lingva.Skills: чому варто спробувати

Вивчати англійську абсолютно безкоштовно через онлайн-платформу Lingva.Skills може будь-хто незалежно від рівня знань.

– Нам вдалось створити ефективну систему безкоштовного масового навчання англійської мови відповідно до міжнародних стандартів для всіх громадян України. На відміну від інших платформ онлайн-навчання наша платформа не пропонує звичайні лекції та тести, а занурює користувача в можливість засвоювати мову, як це роблять зазвичай носії мови, – розповів заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти, автор проекту Lingva.Skills Віталій Зубков.

За його словами, учасникам проекту пропонується захоплююче змагання із самими собою – аналогів даної системи немає в світі.

Щоб почати вивчати англійську прямо зараз, достатньо просто зайти на сайт платформи lingva.ua.

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– Спочатку користувач проходить тест, який визначає рівень володіння англійською мовою і підказує індивідуально кожному користувачеві, які саме навички потрібно тренувати. Навчальний процес проходить цікаво, адже ми розробили гейміфікацію. Результатом навчання стане засвоєння та активне використання понад 15 тис. фраз та 300 граматичних конструкцій. Цього достатньо для розуміння та висловлення будь-якої думки англійською мовою, – наголошує Зубков.

Цей проект уже отримав багато різних нагород, а у липні 2019 року ЄБРР включив Lingva.Skills до Топ-10 соціальних стартапів Європи.

Якщо у вас немає можливості займатися з викладачем, Факти ICTV зібрали для вас кілька порад з вивчення англійської мови.

Джерело: lingva.ua