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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здорожчали: курс валют на 2 березня

Нацбанк послабив курс гривні, згідно з яким курс долара виріс.

Долар США здорожчав на 3 копійки і коштує 24,59 грн.

Євро здорожчав на 5 копійок і його вартість становить 26,97 грн.

Читайте: У лютому держбюджет виконали на 93,7% – Маркарова

Курс валют на 2.03.2020 від НБУ:

  • $1 – 24,59 грн;
  • €1 – 26,97 грн;
  • 1 злотий – 6,23 грн.

Курс валют НБУ на 2 березня 2020 в Україні

До слова, Факти ICTV писали, чого очікувати від світової та української економіки у 2020 році.

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