Консультації з Іраном щодо літака МАУ відкладаються через коронавірус

Україна відновила комунікацію з правоохоронцями Ірана щодо збиття українського літака МАУ в небі над Тегераном.

Однак консультації у цій справі наразі призупинено через поширення коронавірусу.

Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Рябшапка.

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Нагадаємо, 11 січня Іран визнав, що в український літак Boeing 737 влучила ракета, запущена військовим Корпусом Вартових Ісламської Революції. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера людською помилкою.

Наразі відбувається розслідування авіакатастрофи. Україна вже кілька разів зверталася до Ірану із запитом про передання бортових самописців літака для розшифрування. Але рішення щодо передачі Києву чорних скриньок ухвалюватиметься після доповіді про результати візиту іранської делегації в Україну.