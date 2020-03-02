Коронавірус в Італії: МАУ не планує скорочувати рейси

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України не планує скорочувати рейси в Італію через коронавірус.

У МАУ з проханням поміняти квитки на більш пізній час звернулася лише частина пасажирів.

– Ми це робимо як виняток на глибину до двох місяців від початкової дати. Але таких дуже небагато, – відзначили в авіакомпанії.

Через сторінку в Facebook звернулися 26 пасажирів, п’ять з яких повернули квитки, а 21 – поміняли на іншу дату.

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В Італії зафіксували вже більше 1 600 випадків коронавірусу. У зв’язку з цим американська авіакомпанія Delta Air Lines призупиняє польоти з США в Мілан.

Також в зв’язку зі зниженням попиту через коронавірус польотну програму з України в Італію скорочує авіакомпанія Wizz Air.

Раніше Факти ICTV писали, що ЄС підвищив рівень ризику захворювання на коронавірус.