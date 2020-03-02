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Факти / Україна / Політика

Киву викликають в ДБР (ДОКУМЕНТ)

Народного депутата Іллю Киву викликають у Державне бюро розслідувань для вручення підозри.

Киву викликають до Держбюро на 2 березня на 14.00.

– За дорученням Генерального прокурора слідчий Державного бюро розслідувань 27 лютого 2020 року з дотриманням вимог ст. 135 КПК України для вручення письмового повідомлення про підозру на 02 березня 2020 року на 14.00 год. викликав народного депутата України, – повідомляє ДБР.

Киву викликають в ДБР (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии

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Нагадаємо, 22 січня близько 12.00 Ілля Кива спровокував конфлікт з одним з відвідувачів ресторану, який виявився ветераном АТО. Відео з камер з’явилося в мережі.

Пізніше генеральний прокурор за заявою потерпілого порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України.

Джерело: ДБР

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