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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Лікарям підвищать зарплати – коли і на скільки

З 1 квітня зарплати окремим категоріям лікарів будуть підвищені на 30%, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, зарплати лікарям переглянуть у рамках реформи, яка стартує через місяць.

– За окремими розрахунками щодо окремих лікарень може бути навіть більше (30%. – Ред.), – сказав Гончарук.

Прем’єр додав, що з квітня у лікарнях  “вперше з’явиться справжня безкоштовна медицина”.

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– Ну тобто щодо окремих послуг, які входять до гарантованого пакету, послуги в лікарнях мають надаватися без жодних додаткових оплат, – заявив він.

Нагадаємо, Кабмін пропонує збільшити виплати окремим категоріям пенсіонерів завдяки надбавці.

Фото: Dreamstime

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