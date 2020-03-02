Лікарям підвищать зарплати – коли і на скільки

З 1 квітня зарплати окремим категоріям лікарів будуть підвищені на 30%, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
За його словами, зарплати лікарям переглянуть у рамках реформи, яка стартує через місяць.
– За окремими розрахунками щодо окремих лікарень може бути навіть більше (30%. – Ред.), – сказав Гончарук.
Прем’єр додав, що з квітня у лікарнях “вперше з’явиться справжня безкоштовна медицина”.
Читайте: Українці отримають рекордно маленьку платіжку за опалення у березні
– Ну тобто щодо окремих послуг, які входять до гарантованого пакету, послуги в лікарнях мають надаватися без жодних додаткових оплат, – заявив він.
Нагадаємо, Кабмін пропонує збільшити виплати окремим категоріям пенсіонерів завдяки надбавці.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==