2 березня у Львові заплановано відключення електроенергії на 17 вулицях.

Це пов’язано з плановими роботами підприємства. До 17.00 світла не буде за такими адресами:

Сихівський район:

вул. Антонича, 24-32;

вул. Вернадського, 2-6;

вул. Трильовського, 27а, 29а, 27-33.

Франківський район:

вул. Бойчука, 8-30;

вул. Боткіна, 2-6 (парні), 33-73 (непарні);

вул. Грабянки, 9-13;

вул. Лазаренка, 4, 11-23, 26-34;

вул. Молдавська, 43;

вул. Слов’янська, 1-7, 7а;

вул. Яреми,3-5,21,23.

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Смт Брюховичі: вул. Нова (всі будинки), вул. Середня (всі будинки). Електропостачання на цих вулицях відновлять до 17.00 4 березня.

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт. Брюховичі будуть вул Лікарська, Середня, Нова.

Нагадаємо, 24 лютого у Миколаєві сильний вітер зніс понтонний міст через річку Інгул. Після чого один з понтонів затопило.

Джерело: Львівобленерго