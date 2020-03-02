Марш рівності 2020 у Києві: стала відома дата

Марш рівності 2020 пройде в Києві 21 червня.
Захід пройде під гаслом Бути різними добре разом.
– Світ давно перестав ділитися на колір шкіри або форму очей, точно так само ми стираємо межі між сексуальною орієнтацією і гендерною ідентичністю і об’єднуємо таких різних, але прекрасних людей навколо єдиної ідеї – вільної і рівноправної України для всіх, – йдеться в повідомленні організаторів.
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За їх словами, цього року збільшиться кількість освітніх, культурних і розважальних заходів.
ПрайдМісяць розпочнеться цей місяць 17 травня і завершиться Маршем рівності.
Нагадаємо, минулого року КиївПрайд пройшов 23 червня. Тоді вперше в мартші взяла участь колона з 30 військових – представників ЛГБТ.
У Марші рівності 2019 у Києві, за попередніми підрахунками, взяли участь понад 8 тис. учасників.