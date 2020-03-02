Мені було погано: чоловік повідомив про коронавірус, щоб змусити приїхати швидку

У Тернополі чоловік повідомив в поліцію про зараження кума коронавірусом для того, щоб до нього приїхала швидка допомога.

Він сказав, що чоловік контактував з громадянами з Китаю і тепер з температурою знаходиться вдома, наражаючи на небезпеку сусідів.

За його словами, він це зробив, тому що медики відмовилися виїжджати за викликом.

– Мені було погано, піднявся тиск, і я подзвонив на 103. Там мені відповіли, що швидка допомога не приїде, тому що з таким діагнозом треба звертатися до дільничного лікаря. Розлючений я набрав поліцію і повідомив про нібито хворого знайомого і про те, що у нього коронавірус. Через кілька хвилин ще раз подзвонив у швидку і теж розповів цю історію. Тоді всі швидко приїхали, – розповів він.

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Після виклику поліцейські приїхали за вказаною адресою, але двері їм ніхто не відкрив. Наступного дня вони знайшли власника квартири, але той все заперечував. Коли йому показали номер, з якого дзвонили, то чоловік сказав, що він належить його куму, який живе в тому ж будинку, але в іншій квартирі.

41-річний кум зізнався, що це дзвонив він, оскільки швидка відмовлялася приїжджати до нього.

Чоловік понесе адміністративну відповідальність, на нього склали протокол за завідомо неправдивий виклик спецслужб. Йому загрожує від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).



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