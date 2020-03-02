На зустрічі з Єрмаком обговорювали робочі питання – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що під час неформальної зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком у неділю ввечері обговорювалися робочі питання.

Гончарук вважає, що в цій розмові не було нічого особливого.

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– Ми обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорили низку робочих питань. Нічого особливого, щоб я міг окремо коментувати, не було, – сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, увечері 1 березня в українських ЗМІ почали з’являтися повідомлення про те, що в одному з київських ресторанів відбулася зустріч Гончарука і Єрмака.

Журналіст Крістофер Міллер писав про те, що розібрати деталі розмови було важко, оскільки її вели на знижених тонах. Однак вона точно носила серйозний характер.