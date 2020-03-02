Наркотики для нацгвардійців. Хто і як покриває торгівлю зіллям у військових частинах

Двічі на рік тисячі українських юнаків відправляються на строкову військову службу. Та замість уроків мужності їх може очікувати два роки виживання.

Володимир Мацюк уклав контракт із Нацгвардією одразу після курсу молодого бійця. У військовій частині він служив військовим фельдшером.

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Нацгвардійцю все подобалося рівно до того часу, поки аптекар з медпункту не запропонував йому торгувати в частині наркотиками. Володимир Мацюк після такої пропозиції одразу звернувся до правоохоронців.

Про участь фельдшера Мацюка в операції, попри таємницю слідства, одразу стало відомо в військовій частині. Там на нього чекала зовсім не нагорода за громадянську свідомість.

У самій частині все це називають вигадками та наполягають, що на тиск фельдшер почав скаржитися не після затримання аптекаря, а пізніше, коли поліція нібито спіймала його п’яним за кермом.

Та у сержанта Мацюка інша хронологія. Звинувачення бориспільських поліцейських у нетверезому кермуванні він пов’язує зі своєю протидією наркоторгівлі.

Везти порушника на огляд до лікаря поліцейські не захотіли. Склали протокол на місці. Після цього, за словами Мацюка, йому нанесли удари по ниркам.

Факт побиття зафіксували у бориспільській лікарні, куди нацгвардієць дійшов пішки вночі. На виклик лікаря прибув той самий екіпаж патрульних.

В бориспільській поліції все спростовують. Про всі ці факти фельдшер повідомляв правоохоронцям, яким допоміг викрити військовослужбовця-наркоторговця. Провадження відкрили тільки після того, як Факти почали своє розслідування.

Фельдшер Мацюк підозрює, що всі неприємності у нього через те, що наркоторгівлю у військовій частині покривають командири.

В самій же Нацгвардії факти збуту наркотиків у частині заперечують. Але проти наркоторгівлі у військовій частині виступає не тільки фельдшер Мацюк, але й інший нацгвардієць. Спочатку він дав нам інтерв’ю лише інкогніто. Каже, що чув розмови про наркотики просто у службовому автобусі.

Але вже за кілька днів після цього інтерв’ю Володимир Веселовський наважився говорити з відкритим обличчям. Він вже також написав заяви до прокуратури та ДБР.

Про те, що в навчальному центрі давно вже проблеми, каже й колишній офіцер частини Андрій Ткаченко. Йому особисто доводилося боротися з грошовими поборами. Доводилося стикатися Ткаченку і з процвітанням наркоманії, та зламати систему майору не вдалося.

Військовий оглядач Юрій Бутусов переконаний, що українські військові частини змінюються на краще, але дехто з людей у погонах досі живуть за канонами Радянського союзу.

Нагадаємо, на околиці Обухова колишні поліцейські організували наркобізнес у промисловому приміщенні.