











Академія.ONLINE дасть доступ молоді до найактуальніших знань – засновник проекту Олексій Кавилін / 6 фотографий

Алексей Кавылин рассказал, что все курсы проекта максимально актуальны, поскольку учитывают международный образовательный опыт.

– Глобальные аналитические структуры периодически обнародуют перечень необходимых знаний и умений, которые нужны современному человеку. Это информация доступная в открытых источниках. Мы проанализировали такие данные, но также учли свой личный профессиональный опыт, – говорит инициатор проекта.

Он уточнил, что образовательная программа Академія.ONLINE включает пять направлений знаний. Финансовая грамотность и предприимчивость учит молодежь работать с финансовыми инструментами.

– Ряд исследований подтверждает, чем раньше ребенок начинает принимать участие в современных финансовых отношениях, тем легче ему будет в будущем адаптироваться к реалиям финансовой жизни, которые продолжают меняться, — говорит Алексей Кавылин.

В основе курса Цифровая грамотность – набор модулей, обучающих качественно работать с online-информацией, а также современными средствами связи (смартфоны, компьютеры). Медиаграмотность — это курс, который позволит слушателю распознавать фейковые новости, а также поможет эффективно фильтровать информацию, вычленяя из нее важные данные.

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– Сейчас социальные сети являются уже неотъемлемой частью нашей жизни и часто выполняют роль СМИ. Однако существует обратная сторона медали – фейки. По многим исследованиям, они могут распространяться быстрее достоверной информации. И здесь важно разобраться в определении “достоверные новости”, – делится мнением Алексей Кавылин.

Кроме того, среди курсов проекта – Креативность и творческие способности (учит творчески решать самые сложные бизнес-задачи) и Партнерство, курс, который поможет слушателю искать единомышленников.

По мнению создателя Академія.ONLINE, новая образовательная платформа позволит использовать лучшие возможности IТ-технологий для самосовершенствования, объединит креативных и инициативных людей из разных регионов Украины.

К слову, Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 2020/2021 учебным годом математического образования. Такие меры вводят с целью обеспечения конституционных гарантий по реализации права на образование и формирование математической компетентности.