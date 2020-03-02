Потрібно доводити справи до завершення: Стефанчук про обіцяні весняні посадки

Під час позачергового засідання Верховної Ради відбудеться розширене заслуховування всіх силовиків. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Весна вже знову прийшла і нам потрібно дати відповідь, які перспективи того, що буде виконана програма і обіцянки президента, які він разом із партією Слуга народу давав. Потрібно вже доводити справи, за якими є весь необхідний фактаж, до логічного завершення.

Руслан Стефанчук нагадав, що посадками займаються не силові органи, а саме суд, тому можливі деякі нюанси. Він зазначив, що сьогодні в Україні склалася унікальна ситуація, коли є Верховний суд і Верховний суд України. Тому, відповідно до рішення Конституційного суду, рішення з такої ситуації повинен знайти парламент.

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Руслан Стефанчук також детальніше розповів про те, як звітуватимуть силовики у парламенті:

– Ми дали 5 хвилин кожному правоохоронному органу на доповідь. Після цього кожна з фракцій може поставити по два питання будь-кому з представників силового блоку. Ще три питання можуть поставити інші народні депутати, які не входять до фракцій чи груп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Парламент збереться на вимогу президента 4 березня о 16.00.