Розмови про мою відставку поки не було – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час прес-конференції розповів, що поки президент Володимир Зеленський не порушував питання про відставку.

За його словами, Зеленський запропонував йому час від часу відновлювати розмову про те, чи варто йому залишатися міністром закордонних справ, коли тільки йшлося про призначення на посаду.

– У нас була з ним (Президентом Зеленським – Ред.) домовленість про те, що наша розмова час від часу відновлюватиметься про те: ми продовжуємо працювати далі чи нам потрібно розійтися… Розмови, яка б сказала “слухай, давай ми завершуватимемо”, наразі не було, – сказав Пристайко.

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Міністр додав, що у нього є досить багато нереалізованих планів на посаді, однак він готовий подати у відставку, якщо це необхідно.

Нагадаємо, під час позачергового засідання Верховної Ради 4 березня збираються розглянути питання, пов’язані з Кабінетом міністрів.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що наразі рано говорити про кадрові перестановки в Кабміні, оскільки фінальне рішення з цього питання ще не ухвалили.