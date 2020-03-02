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Факти / Україна / Політика

Ринок землі та іноземні військові в Україні: порядок денний Ради 3 березня

3 березня депутати Верховної Ради продовжать розгляд правок до законопроектів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, а також мають схвалити рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Друге читання:

  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону Про запобігання корупції.

Внесення до порядку денного та ухвалення рішення:

  • Проект закону про схвалення рішення Президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.
  • Проект закону про внесення змін до розділу VI Прикінцеві та перехідні положення закону Про національну безпеку України щодо набрання чинності положеннями щодо головнокомандувача ЗСУ, Генштабу, видів і окремих родів військ (сил).

Читайте: Не Тігіпком єдиним: чи будуть зміни у Кабміні та хто може його очолити

Перше читання:

  • Проект закону про внесення змін до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності.

До слова, президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Парламент збереться 4 березня о 16.00.

Фото: Getty Images

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