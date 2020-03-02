Цієї весни мають бути посадки – Корнієнко

Голова партії Слуга народу, заступник голови фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявляє, що цієї весни точно треба почати посадки.

– Прийшла весна, багато людей очікує посадок, які ми обіцяли в минулому році. Зрозуміло, що минулої весни ми просто б не встигли це зробити. Цієї весни точно це треба буде робити, тому дуже важливо, у середу провести дуже серйозну розмову з нашими колегами, які очолюють правоохоронні органи. Насамперед з очільником Генпрокуратури Русланом Рябошапкою, в плані того, як відбувається реформа прокуратури і чому велика системна реформа заважає поточній діяльності, заважає висувати підозри, – сказав Корнієнко.

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Він зазначив, що також розмова буде з НАБУ, яке довго розповідало, що їм заважає відсутність політичної волі.

– До решти очільників, і МВС, і СБУ, і ДБР – є питання щодо поточної діяльності, резонансних справ, що зараз на слуху, – додав Корнієнко.

За його словами, наразі спільне завдання усіх зробити так, щоб справедливість у країні почала відновлюватись – у формі посадок, не у формі посадок, але щоб люди бачили конкретний результат роботи правоохоронної системи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Парламент збереться на вимогу президента 4 березня о 16.00.