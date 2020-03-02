Україна не повинна замикатися винятково на західному векторі – Кулеба

Україна повинна знаходити для себе можливості в різних регіонах світу, а не “замикатися виключно на своєму західному векторі”.

Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі українського телеканалу.

При цьому він зазначив, що Україна повинна стати членом ЄС і НАТО.

Кулеба додав, що Україна могла б активно розвивати відносини з Азією, адже там є для неї національні інтереси.

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– Я зараз бачу таким пріоритетним регіоном саме Азію. Це Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Сінгапур – там зараз “б’ється” економічне серце світу, – пояснив він.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що тимчасово окуповані території не завадять Україні вступити в НАТО.