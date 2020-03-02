Україна не повинна замикатися винятково на західному векторі – Кулеба

Україна повинна знаходити для себе можливості в різних регіонах світу, а не “замикатися виключно на своєму західному векторі”.
Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі українського телеканалу.
При цьому він зазначив, що Україна повинна стати членом ЄС і НАТО.
Кулеба додав, що Україна могла б активно розвивати відносини з Азією, адже там є для неї національні інтереси.
Читайте: Держоборонзамовлення в 2021 році буде рекордним і складе 30 млрд грн
– Я зараз бачу таким пріоритетним регіоном саме Азію. Це Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Сінгапур – там зараз “б’ється” економічне серце світу, – пояснив він.
Нагадаємо, Кулеба заявив, що тимчасово окуповані території не завадять Україні вступити в НАТО.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==