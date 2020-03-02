Україна продовжить угоду про спільне розслідування катастрофи МН17

Українські слідчі до кінця тижня підпишуть угоду про продовження роботи спільної слідчої групи щодо розслідування катастрофи МН17.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

– Наші прокурори повністю представлені у цій слідчій групі, вони професійні, тому можуть кваліфіковано співпрацювати у слідчій групі, – сказав Рябошапка.

Малайзійський Boeing, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі на сході України.

На його борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Читайте: Катастрофа МН17: у слідства є свідок запуску ракети

Розслідування встановило, що лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою Бук.

Перше судове засідання у справі про катастрофу MH17 заплановане на 9 березня 2020 року.

Прокуратура Нідерландів вже оголосила офіційні звинувачення чотирьом фігурантам справи, серед яких Ігор Гіркін, відомий на прізвисько Стрєлков.