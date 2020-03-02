В Україні не підтвердилися 20 підозр на коронавірус – Скалецька

Наразі в Україні лабораторно не підтвердилася жодна підозра захворювання на новий тип коронавірусу Covid-19.

За словами міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, всього в Україні було 20 підозр щодо зараження інфекцією.

Інколи в різних регіонах країни дійсно госпіталізують людей з підозрою на захворювання новим типом коронавірусу.

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Усі тест-системи для діагностики коронавірусу Covid-19 зберігають у Києві, оскільки поки відправлення аналізів саме у центральну лабораторію достатньо у ситуації з розповсюдженням захворювання світом.

Скалецька вважає, що розподіл тест-систем за регіонами – це питання доцільності та необхідності.

Вона додала, що замірювання температури відбувається також на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі.

У свою чергу, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що зараз МОЗ очікує результатів ще чотирьох тестів.

Підозру на коронавірус зафіксовано в іноземців, які звернулися за медичною допомогою в Україні.

Нагадаємо, останні підозри на коронавірус Covid-19 виявили у двох українських туристів, які повернулися з Італії.

Попередні дослідження їхніх зразків не підтвердили наявності нового типу коронавірусу.

Джерело: Громадське радіо