Як продовжити роботу двигуна та збільшити його ресурс

Періодичний ремонт і заміна зношених комплектуючих – це стандартні автомобільні процедури. Кожен автовласник привозить свій транспортний засіб у автосервіс згідно з регламентом виробника. Завдяки цьому можна відкинути та попередити виникнення багатьох потенційних поломок.

Однак крім природного зношення, деталі можуть зламатися через низку інших причин:

несправності в суміжних вузлах, що негативно впливають на інші компоненти;

поломки елементів з огляду на потрапляння автомобіля в дорожньо-транспортну пригоду;

неправильний догляд за комплектуючими, що значно прискорює їх зношення.

Яке моторне мастило заливати в автомобіль

Помилки під час заміни мастила можуть негативно вплинути на роботу силової установки. Головне в цьому питанні – правильно обрана рідина. Для цього рекомендується звертати увагу не на марку або виробника складу, а на рекомендації заводу-виробника вашого транспортного засобу.

У технічній документації на автомобіль виробник вказує перелік моторних мастил, які рекомендується використовувати автовласникам. Таким чином автовласники зможуть точно дізнатися, яку саме потрібно придбати рідину для авто. Мастило General Motors, наприклад, може дуже відрізнятися за технічними характеристиками і набором присадок.

Тому навіть дорогий склад може не підійти автомобілю, спровокувавши поломку двигуна. Через це до вибору мастила власнику авто потрібно підходити відповідально.

Яке значення мають фільтрувальні елементи

Щоб гаряча суміш повністю і з максимальною ефективністю горіла в камері, в її складі має бути певна кількість атмосферного повітря. Щоб затримувати пил і бруд, які перебувають в ньому, необхідний повітряний фільтр. Якщо цей елемент сильно забруднюється або засмічується, потужність силового агрегату може знизитися.

Найчастіше саме несвоєчасна очистка фільтра від забруднень є причиною неправильної роботи мотора. З тієї ж причини прискорюється зношення інших складових силової установки, тому для збереження ресурсу двигуна рекомендується уважно стежити за ступенем засміченості фільтрувального елементу.

Як відстежувати стан двигуна

Візуальний огляд силового агрегату допоможе з визначенням серйозних несправностей. Для виявлення дрібних несправностей автовласникам потрібно стежити за невластивою роботою мотора: підвищеною витратою палива, зниженням потужності двигуна тощо.

Читайте: Водії часто стають жертвами економії на встановленні ГБО – експерт

Звертати увагу треба і на дивні звуки, що доносяться з підкапотного простору. Ними можуть бути постріли, клацання, тріск і навіть гуркіт. Пам’ятайте, що сторонні звуки, що виникають в моторному відсіку автомобіля, можуть сигналізувати про наявність несправностей. Їх ігнорування може призвести до того, що двигун перестане функціонувати, а автовласникові доведеться сплачувати дорогий капітальний ремонт вузла.

Для точної діагностики стану цього і багатьох інших комплектуючих, рекомендується звертатися на станції техобслуговування. Попередньо автовласники можуть придбати необхідні деталі на сайті https://oiler.ua/, які згодом будуть встановлені в автосервісі.

До речі, у додатку Kyiv Smart City з’явилася нова функція – повернути евакуйоване авто. Тепер водії зможуть повернути авто за кілька кліків.