Який коньяк б’є рекорди за кількістю повторних купівель

Восени минулого року на полицях українських магазинів з’явився новий коньяк Довбуш Карпатський. Виробники, затамувавши подих, чекали результатів перших продажів і відгуків споживачів.

І ось за два місяці незалежне дослідження компанії Інмарк дaло довгоочікувану відповідь на запитання: чи запалив Довбуш вогонь в душах українців. 73% опитаних повертаються до магазину, щоб купити коньяк Довбуш Карпатський знову.

– Я завжди намагаюся куштувати новинки, іноді можна наштовхнутися на щось дуже цікаве, так вийшло і з Довбушем. Передусім привернули увагу пляшка та назва – відразу зрозуміло, що коньяк наш, український. Я і взяв спробувати. Описати? Як на мене, за нього не буде соромно в гідній компанії й він підходить для більшості ситуацій і приводів. У нього дуже приємний аромат, багатий смак, він м’який і легкий. А ще ціна приємна, бо складно знайти гідний коньяк за прийнятною ціною. Тому беру його вже не перший раз, – поділився Анатолій Грищенко, покупець коньяку Довбуш Карпатський.

Подібні відгуки повинні особливо гріти душу творців продукту, адже задумка виробників не обмежувалася завданням забезпечити продукт українською айдентикою. Довбуш Карпатський повинен був і став істинно українським коньяком, створеним українцями для українців, яким можна пишатися, тим паче на користь цього факту свідчать вражаючі цифри дослідження.

– Ми опитали 1 012 споживачів зі всієї України, респондентами стали люди, які обирали Довбуш Карпатський біля полиці в магазині. Оскільки продукт новий, передусім ми хотіли дослідити, звідки про нього дізналися і що вплинуло на те, що покупець обрав цей коньяк. 73% опитаних сказали, що вже купували Довбуш і прийшли за покупкою знов. А це виводить на перший план якість і смак самого продукту, а не тільки маркетинговий антураж. Мушу визнати, хоча ми проводимо подібні дослідження не перший рік, такий результат доводить, що продукт, як і обіцяє слоган, запалив вогонь в душах споживачів, – розповів Костянтин Корж – керівник проекту, соціолог компанії Інмарк.

Будемо сподіватися, цей вогонь продовжить палати і надалі, адже виробники дійсно постаралися виділити свій продукт, наділивши його купою особливостей і унікальних переваг.

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– Коньяк Довбуш створений за нашою особливою, карпатською рецептурою, а в його виробництві використані найкращі спирти тільки з українського винограду. Крім цього, витримується наш Довбуш в бочках, вироблених українськими бондарями з могутнього карпатського дуба за класичною технологією, – сказав Олексій Козаченко, головний технолог ТМ Довбуш Карпатський.

З огляду на те, що продукт “зайшов” споживачеві і попит продовжує рости, виробник обіцяє поповнити колекцію ще однією позицією. Всіх таємниць поки не розкривають, але обіцяють здивувати і порадувати ще більше. Нагадаємо, що поки лінійка коньяків Довбуш Карпатський складається з двох найменувань: трьох і п’яти років витримки.

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