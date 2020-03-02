ЄС підвищив рівень ризику захворювання на коронавірус

На тлі спалаху нового типу коронавірусу Covid-19 в Євросоюзі ухвалили рішення про підвищення рівня ризику інфікування з помірного до високого.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– Європейський центр профілактики та контролю захворювань оголосив, що рівень ризику підвищився з помірного до високого для жителів Європейського Союзу. Іншими словами, вірус продовжує поширюватися, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Читайте: Чи стане Європа новим Китаєм – як поширюється коронавірус світом

За її словами, для боротьби з поширенням захворювання в країнах Європи створили групу з реагування на коронавірус.

Наразі у 18 країнах Євросоюзу зафіксували 2,1 тис. випадків захворювання новим типом коронавірусу. Хвороба вже призвела до смерті 38 громадян ЄС.

Нагадаємо, в Італії повідомили про різке збільшення кількості пацієнтів з коронавірусом – з 1 128 до 1 694 осіб.