25 тис. грн за опалення однокімнатної: чому приходять космічні платіжки і що робити

В аномальну зиму – аномальні платіжки! Які шокували цього місяця багатьох українців.

Завдяки рекордній квитанції за тепло, Олена Тищенко стала відомою на всю країну. Хоча космічні платіжки їй почали надходити ще від початку зими. У грудні – 20 тис. грн, у січні – 24.

Квартира у жінки хоч і немаленька, площею 127 квадратів, але таких квитанцій не отримувала навіть за найбільших морозів.

У Київтеплоенерго пояснили причину. Квартира Олени – єдина із 177 будинку, де немає теплового лічильника. А тому всю різницю між загально будинковим приладом обліку й квартирними інших мешканців повісили на неї.

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Однак після того, як ця історія викликала резонанс, жінці пообіцяли перерахувати тариф. От тільки навряд чи у збиток теплової компанії.

За обігрів під’їзду суми в квитанціях подекуди більші, ніж за опалення всієї квартири.

Звідки ж беруться такі захмарні платіжки?

Мешканець міста Вишгород, Олександр Чалий вже готує позов до суду. Адже за опалення однокімнатної квартири йому нарахували за січень аж 25 тис. грн. Нарахували, бо, мовляв, не зробив повірку лічильника.

Квитанції за тепло на десятки тисяч гривень отримали й інші містяни – переважно новобудов. І вже поскаржилися міському голові Олексію Момоту. Той назвав це безумством. Але вплинути на комунальників не може.

Однак якщо з тепловими компаніями навіть мери не можуть справитися, то що робити тоді простим українцям? Фахівці розводять лише руками. І нарікають на ще радянські закони.

Факти ICTV раніше писали про те, жителі Снігурівки протестують через тарифи.