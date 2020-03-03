Без паніки! Скалецька відповіла на найпоширеніші питання про коронавірус

Щоб максимально уберегтися від коронавірусу, кожен українець повинен дотримуватись чітких правил та діяти за алгоритмами. Про це повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

– Отже, без паніки. Ці правила має запам’ятати кожен українець. І головне – виконувати їх, – написала вона у Facebook.

Вона повідомила, що у випадку виявлення симптомів ГРЗ потрібно звертатися до сімейного лікаря. Також можна викликати швидку допомогу у випадку підозри на коронавірус.

Зоряна Скалецька нагадала, що маски треба одягати тільки тоді, коли людина вже має симптоми гострого респіраторного захворювання. Здоровим людям вони не потрібні.

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Міністр зазначила, що оптимальною дистанцією з хворою людиною має бути відстань до двох метрів.

Враховуючи те, що вірус живе на поверхні три години, його можуть вбити дезінфікуючі засоби. Руки потрібно мити з милом максимально часто протягом 20-40 секунд.

Зоряна Скалецька додала, що у кожній області створені протиепідемічні комісії, які моніторять ситуацію і надають свої рекомендації. Наразі немає підстав для того, щоб масово скасовувати навчання у школах (дитсадках).

Нагадаємо, в Україні зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом. Враховуючи це, тепер у школах і дитсадках Києва щоранку мірятимуть температуру.