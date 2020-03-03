Гончарук не звертався до суду щодо заяви про відставку

Ввечері 3 березня на сторінці Окружного адміністративного суду Києва з’явилося повідомлення про те, що нібито надійшла заява про забезпечення позову, заявником в якій зазначений Олексій Гончарук, відповідачем – голова Верховної Ради Дмитро Разумков, третьою особою – президент Володимир Зеленський.

Нібито Гончарук звернувся до суду, аби заборонити очільнику Ради розглядати питання про його відставку.

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Проте у Кабміні спростували існування заяви до суду.

– Інформація про нібито подану заяву в Окружний адміністративний суд міста Києва прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності, – зазначили у прес-службі Кабміну.

Раніше Факти ICTV писали, що 3 березня під час засідання фракції Слуга народу президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.