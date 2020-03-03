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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Хліб України і завод Більшовик: на приватизацію передано 431 об’єкт

Великі держпідприємства Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ), ДАК Хліб України і завод Більшовик передано для приватизації.

Коментуючи таке рішення уряду, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що найбільший в країні виробник борошна ДПЗКУ “на папері збиткова та неефективна”.

– Завдяки приватизації підприємство зможе модернізувати свої потужності, створити нові робочі місця і платити більше податків до держбюджету, – заявив прем’єр.

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Тепер підприємства пройдуть процедуру реструктуризації та будуть виставлені на аукціони.

Загалом 3 березня Фонду держмайна України передали 431 державний об’єкт.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про приватизацію державного підприємства Артемсіль.

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