Хліб України і завод Більшовик: на приватизацію передано 431 об’єкт

Великі держпідприємства Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ), ДАК Хліб України і завод Більшовик передано для приватизації.
Коментуючи таке рішення уряду, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що найбільший в країні виробник борошна ДПЗКУ “на папері збиткова та неефективна”.
– Завдяки приватизації підприємство зможе модернізувати свої потужності, створити нові робочі місця і платити більше податків до держбюджету, – заявив прем’єр.
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Тепер підприємства пройдуть процедуру реструктуризації та будуть виставлені на аукціони.
Загалом 3 березня Фонду держмайна України передали 431 державний об’єкт.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про приватизацію державного підприємства Артемсіль.