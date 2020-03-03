PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Коронавірус на Diamond Princess: усі українці зійшли на берег

Українці з круїзного лайнера Diamond Princess зійшли на берег і зараз перебувають на двотижневому карантині у японській лікарні.

За словами директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева, процес висадки на берег членів екіпажу Diamond Princess, у яких не виявили коронавірус, завершився 1 березня.

– Зазначені особи проходять двотижневий карантин, після чого, за умови отримання повторних негативних результатів відповідних тестів, вони отримають можливість виїзду за межі Японії, – уточнив дипломат.

Він також нагадав, що до цього на кораблі залишався 21 українець, а четверо, у яких раніше виявили Covid-19, перебували у медзакладах. 27 лютого виписали українку, яка вже пройшла лікування. Вона зараз живе в одному з місцевих готелів.

Читайте: Коронавірус на Diamond Princess: що посилило смертельний спалах

Тобто на сьогодні троє громадян України з цього лайнера продовжують перебувати в лікарнях, їхній стан задовільний.

Нагадаємо, на лайнері Diamond Princess зафіксували 705 випадків захворювання на новий тип коронавірусу.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка