Коронавірус на Diamond Princess: усі українці зійшли на берег

Українці з круїзного лайнера Diamond Princess зійшли на берег і зараз перебувають на двотижневому карантині у японській лікарні.

За словами директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева, процес висадки на берег членів екіпажу Diamond Princess, у яких не виявили коронавірус, завершився 1 березня.

– Зазначені особи проходять двотижневий карантин, після чого, за умови отримання повторних негативних результатів відповідних тестів, вони отримають можливість виїзду за межі Японії, – уточнив дипломат.

Він також нагадав, що до цього на кораблі залишався 21 українець, а четверо, у яких раніше виявили Covid-19, перебували у медзакладах. 27 лютого виписали українку, яка вже пройшла лікування. Вона зараз живе в одному з місцевих готелів.

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Тобто на сьогодні троє громадян України з цього лайнера продовжують перебувати в лікарнях, їхній стан задовільний.

Нагадаємо, на лайнері Diamond Princess зафіксували 705 випадків захворювання на новий тип коронавірусу.