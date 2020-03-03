Коронавірус у Чернівцях: містяни влаштували бунт під будинком хворого

Біля під’їзду будинку у Чернівцях, в якому проживає чоловік із коронавірусом, зібралися сусіди та мешканці міста, невдоволені тим, що його дружина досі вдома.

Приблизно 20 осіб перекрили дорогу і вимагали, аби дружина хворого, яка перебуває у квартирі в самоізоляції, також була госпіталізована.

Після цього жінка, незважаючи на відсутність симптомів хвороби, погодилася на обсервацію. Її забрали до госпітальної бази, де візьмуть мазки на дослідження.

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