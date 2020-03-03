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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Чернівцях: містяни влаштували бунт під будинком хворого

Біля під’їзду будинку у Чернівцях, в якому проживає чоловік із коронавірусом, зібралися сусіди та мешканці міста, невдоволені тим, що його дружина досі вдома.

Приблизно 20 осіб перекрили дорогу і вимагали, аби дружина хворого, яка перебуває у квартирі в самоізоляції, також була госпіталізована.

Після цього жінка, незважаючи на відсутність симптомів хвороби, погодилася на обсервацію. Її забрали до госпітальної бази, де візьмуть мазки на дослідження.

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  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
  • У Чернівцях бунт під будинком хворого на коронавірус
Коронавірус у Чернівцях: містяни влаштували бунт під будинком хворого / 3 фотографии

Нагадаємо, 26 лютого подружжя українців повернулось з Італії через прикордонний пункт пропуску Порубне-Сірет. У чоловіка 3 березня виявили коронавірус – це перший випадок Covid-19 на території України.

Джерело: promin.cv.ua

Фото: promin.cv.ua

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