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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Чернівцях: відкрито гарячу лінію, Палац культури скасував заходи

У Центральному палаці культури Чернівців відмінили усі масові заходи у зв’язку з коронавірусом.

Для відвідувачів палац поки не закриватимуть. Однак дверні ручки щогодинно оброблятимуться антисептичними засобами.

Звичайні антисептики чернівчани зможуть взяти при вході до Палацу культури.

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На Буковині також працює цілодобова гаряча лінія, де можна отримати інформацію про надання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус Covid-19.

Телефонувати на неї радять туристам, які останнім часом відвідували країни із зареєстрованими випадками коронавірусу, незалежно від стану самопочуття.

Нагадуємо,  перший випадок коронавірусу в Україні підтвердили у Чернівцях. Інфекцію медики виявили у чоловіка, який разом зі своєю дружиною повернувся з Італії.

Джерела: Чернівецька ОДА, Чернівецький промінь

Фото: Dreamstime

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