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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: дружина хворого перебуває в самоізоляції вдома

В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу. Ним захворів чоловік, який повернувся в Україну з Італії через Румунію.

Він подорожував з дружиною, яка зараз перебуває вдома в самоізоляції. У неї симптомів не виявлено.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Нагадаємо, перший випадок коронавірусу зафіксовано у Чернівцях. У МОЗ розповіли, що у чоловіка з’явилися симптоми через два дні після повернення з Італії. Він звернувся за консультацією до сімейного лікаря і продовжував виконувати рекомендації.

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