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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: хто в групі ризику захворювання

У Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу. Тести підтвердили наявність інфекції у чоловіка, який прилетів з Італії.

Факти ICTV вирішили нагадати, хто знаходиться в групі ризику захворювання коронавірусом.

Хронічні захворювання, які збільшують ризик зараження коронавірусом:

– Діабет

– Серцево-судинні захворювання

– Онкозахворювання

Також в зоні ризику знаходяться вагітні.

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Вік, який збільшує ризик зараження коронавірусом:

– 40-49-років-0,3%;

– 50-59-річних-1,3%; для

– 60-69-років-3,4%,

– 70-79 – років-7,8%.

– від 80 років -13,5%.

У зоні найменшого ризику захворювання коронавірусом знаходяться особи у віці від 10 до 39 років.

Для того, щоб мінімізувати ризики зараження коронавірусом, необхідно вести здоровий спосіб життя. Це допоможе зміцнити імунітет, щоб він міг впоратися з інфекцією.

У групі ризику знаходяться люди, які подорожували в Китай, Італію, Південну Корею та інші країни, де був зафіксований коронавірус.

Також в групі ризику люди, які працюють на ринку.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що в Чернівцях зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів. Всі матеріали та зразки додатково передали до ВООЗ.

Джерело: ВООЗ, СНБО

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