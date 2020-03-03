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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: у школах і дитсадках Києва щоранку мірятимуть температуру

Вихованцям дитячих садочків та учням шкіл у Києві щоранку вимірюватимуть температуру.

Таке доручення дав столичний мер Віталій Кличко у зв’язку з першим випадком захворювання на коронавірус в Україні.

Усі швидкі та громадський транспорт у Києві щодня дезінфікують, додав мер.

– У Києві поки випадків цього вірусу не зафіксували. Але ми, розуміючи загрозу, повинні бути готові до такого виклику, – заявив Кличко.

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У разі виявлення у людей на території Києва підозри на зараження, їх можуть госпіталізувати до семи столичних лікарень.

Також визначено додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси.

Як повідомлялося, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня в Чернівцях.

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