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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: в якій лікарні лежить перший пацієнт

Перший пацієнт з офіційно підтвердженим коронавірусом знаходиться в інфекційному відділенні обласного комунального некомерційного підприємства Чернівецька обласна клінічна лікарня.

Цю інформацію Фактам ICTV підтвердили в Чернівецькій обласній державній адміністрації.

Також в адміністрації розповіли, який порядок дій був під час фіксації коронавірусу.

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3 березня близько 10.00 було отримано офіційне повідомлення від Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України про те, що зафіксовано позитивний результат на етапі діагностики в Національній вірусологічній лобораторії. Далі перевірка продовжиться в лабораторії в Європі. Це триватиме кілька днів.

Незважаючи на те, що остаточний результат поки не готовий, всі дії проводилися так ніби випадок підтверджений.

В адміністрації зазначили, що до ситуації всі були готові і дії всіх служб були злагодженими.

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Нагадаємо, в Чернівцях зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів.

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