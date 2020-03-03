Монополію на виробництво солі скасовано: Артемсіль приватизують

3 березня на засіданні уряду було скасовано монополію на виробництво солі шляхом приватизації державного підприємства Артемсіль.

Олексій Гончарук обґрунтував це тим, що керівники виробництва фігурують у справі про хабарництво, а також через маніпуляції з ціною на сіль.

Тоді Антимонопольний комітет оштрафував підприємство на 3,14 млн гривень.

– Уряд ставить крапку в цій історії. Артемсіль буде приватизована через прозорий аукціон.

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Артемсіль – одне з найбільших у світі підприємств з видобутку солі, що розташоване у місті Соледар Донецької області.

Нещодавно Факти ICTV писали про корупційний скандал, пов’язаний із Одеським припортовим заводом. Тоді після спроби хабарництва голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко анонсував приватизацію держпідприємства.

Джерело: Прем’єр Гончарук

Фото: ДП Артемсіль