Інспектор митного поста Порубне у Чернівецькій області, який оглядав автомобіль українця, у якого виявили коронавірус Covid-19, працював у перчатках та масці. Наразі у нього немає жодних симптомів захворювання.
Проте для мінімізації ризиків митник знаходитиметься у самоізоляції під наглядом лікарів протягом двох тижнів.
Окрім того, зміна прикордонників, які могли контактувати з хворим на коронавірус, теж перебуває під наглядом медиків.
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Нагадаємо, 26 лютого подружжя українців повернулось з Італії через прикордонний пункт пропуску Порубне-Сірет. У чоловіка 3 березня виявили коронавірус – це перший випадок Covid-19 на території України.
У дружини пацієнта стан задовільний, симптомів вірусу не виявлено.
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