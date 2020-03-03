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Факти / Україна / Суспільство

Митник, який оглядав авто хворого на коронавірус українця, здоровий

Інспектор митного поста Порубне у Чернівецькій області, який оглядав автомобіль українця, у якого виявили коронавірус Covid-19, працював у перчатках та масці. Наразі у нього немає жодних симптомів захворювання.

Проте для мінімізації ризиків митник знаходитиметься у самоізоляції під наглядом лікарів протягом двох тижнів.

Окрім того, зміна прикордонників, які могли контактувати з хворим на коронавірус, теж перебуває під наглядом медиків.

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Нагадаємо, 26 лютого подружжя українців повернулось з Італії через прикордонний пункт пропуску Порубне-Сірет. У чоловіка 3 березня виявили коронавірус – це перший випадок Covid-19 на території України.

У дружини пацієнта стан задовільний, симптомів вірусу не виявлено.

 

Фото: Dreamstime

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