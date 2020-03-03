На Донбасі загинув український військовий, ще четверо поранені

Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув один український військовий. Ще четверо дістали поранення.

Бойовики продовжують обстрілювати наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстрілів зазнали українські позиції біля Широкиного, Зайцевого, Лебединського та Луганського.

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У штабі ООС також зазначили, що ситуація на ділянках розведення сил та засобів залишається стабільною.

На ділянках розведення бойовики дотримуються режиму тиші.

Раніше Факти ICTV писали, що на Донбасі через влучання ракети загинув сержант Сергій Руських.

Джерело: ООС