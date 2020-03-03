На засідання фракції Слуга народу приїде Зеленський

На засіданні фракції Слуга народу, яке має відбутися ввечері 3 березня, очікується присутність президента Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Про це повідомив народний депутат Олександр Качура і додав, що наразі не можна точно сказати, чи дозволить графік Зеленського бути присутнім на засіданні.

– Я думаю, що він повинен сьогодні бути обов’язково на засіданні фракції, щоб ми могли всією широкою командою обговорити, що відбувається в уряді, що відбувається у правоохоронних органах – це абсолютно нормально, – сказав Качура.

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Також на засіданні фракції повинні бути присутніми директор НАБУ Артем Ситник і генеральний прокурор Руслан Рябошапка, оскільки є багато зауважень до їхньої роботи.

Нардеп додав, що їм потрібно бути присутніми, якщо є така можливість.

Нагадаємо, 4 березня о 16.00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, під час якого можуть розглянути питання ротацій у Кабінеті міністрів і силових органах.