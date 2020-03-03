Нові правила в’їзду до Росії збільшили попит на закордонні паспорти

Нові правила перетину кордону з РФ не призвели до попиту оформлення закордонних паспортів, однак у східних регіонах України зросла кількість оформлення таких документів.

– В областях, які межують з Російською Федерацією, спостерігається зростання попиту на отримання послуг з оформлення закордонного паспорта. Зокрема, протягом січня-лютого 2020 року кількість оформлених заяв-анкет для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон зросла у Луганській області (приблизно у 3 рази порівняно з січнем-лютим 2019 року), Донецькій (у 1,5 рази), Харківській (на 30%), Сумській (на 11%) областях, – йдеться у повідомленні.

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У міграційній службі зазначають, що в цих регіонах готові до збільшення попиту на оформлення паспортів.

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року громадяни України, які вирушають до Російської Федерації, під час перетину українсько-російського кордону повинні обов’язково надати паспорт громадянина України для виїзду за кордон.