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Факти / Україна

Ну нарешті! Реакція соцмереж на коронавірус в Україні

Коронавірус зафіксували в Україні, і це спричинило за собою шквал паніки і ще більше гумору.

Більшість українців іронічно відреагували на новину про коронавірус у Чернівцях і почали вигадувати меми, апокаліптичні прогнози та дотепні жарти щодо ситуації із захворюванням.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на коронавірус в Україні.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія






Нагадаємо, 3 березня в МОЗ повідомили, що в Чернівцях зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів.

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