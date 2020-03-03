Коронавірус зафіксували в Україні, і це спричинило за собою шквал паніки і ще більше гумору.

Більшість українців іронічно відреагували на новину про коронавірус у Чернівцях і почали вигадувати меми, апокаліптичні прогнози та дотепні жарти щодо ситуації із захворюванням.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на коронавірус в Україні.

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Пенсія буде проіндексована за результатами епідемії коронавірусу — Середньовічний європеєць (@DistMist) March 3, 2020

Перший пацієнт з корововірусом в Чернівцях: https://t.co/WF4sUWi1Qy — Пан Zабафаній жівчік⭕м™ (@DFENS3000) March 3, 2020





Нагадаємо, 3 березня в МОЗ повідомили, що в Чернівцях зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів.