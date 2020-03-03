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Факти / Україна / Політика

Обіг землі та зміни до КК: засідання Верховної Ради 3 березня (ОНЛАЙН)

3 березня Верховна Рада у другому читанні розглядатиме внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Також депутати голосуватимуть за законопрокт про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Крім цього, на парламентарів чекає розгляд внесення змін щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ.

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У першому читанні Верховна Рада має проголосувати за внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності.

Раніше стало відомо порядок денний Верховної Ради на позачергове засідання 4 березня.

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