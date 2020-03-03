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Факти / Україна

Під Києвом чоловік підстрелив одного поліцейського і побив ще двох

У місті Узин Білоцерківського району Київської області поліція отримала повідомлення про домашнє насильство. На місці зловмисник почав лаятись на адресу правоохоронців і стріляти в їхній бік.

У результаті дільничний офіцер поліції отримав травму ноги.

На місце прибули ще двоє поліцейських, яким вдалося затримати зловмисника. Але ще один правоохоронець отримав тілесні ушкодження, оскільки чоловік чинив опір.

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З місця події як речові докази вилучили пристрій і гільзи травматичних патронів, їх направлять на проведення відповідної експертизи.

Під Києвом чоловік підстрелив одного поліцейського і побив ще двох / 2 фотографии

43-річного зловмисника затримали. До суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні двох злочинів за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Раніше у Броварах на Київщині нетверезий поліцейський збив на пішохідному переході двох людей і намагався втекти.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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