Під Києвом чоловік підстрелив одного поліцейського і побив ще двох

У місті Узин Білоцерківського району Київської області поліція отримала повідомлення про домашнє насильство. На місці зловмисник почав лаятись на адресу правоохоронців і стріляти в їхній бік.

У результаті дільничний офіцер поліції отримав травму ноги.

На місце прибули ще двоє поліцейських, яким вдалося затримати зловмисника. Але ще один правоохоронець отримав тілесні ушкодження, оскільки чоловік чинив опір.

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З місця події як речові докази вилучили пристрій і гільзи травматичних патронів, їх направлять на проведення відповідної експертизи.