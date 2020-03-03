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Факти / Україна / Суспільство

Що таке Сovid-19: Кабмін створив сайт про коронавірус

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук висловився щодо виявлення першого випадку захворювання на коронавірус в Україні.

– Як і очікувалося, в Україні зафіксовано перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом.

Прошу зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел, – наголосив міністр.

Він додав, що держава готова оперативно реагувати й надавати кваліфіковану медичну допомогу.

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Також уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією щодо профілактики коронавірусу та порядку дій у разі зарження.

Як не заразитися коронавырусом

Нагадаємо, 3 березня, на брифінгу головного санітарного лікаря країни, стало відомо, що в Чернівецькій області Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.

Недуга виявлена у чоловіка, який у лютому здійснював поїздку до Італії. Усі контактні особи знаходяться під наглядом лікарів-епідеміологів.

Усі матеріали і зразки додатково передали у ВООЗ.

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