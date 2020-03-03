Українська авіакомпанія SkyUp з 5 березня призупиняє польоти в Турин (Італія) через поширення коронавірусу.

Тимчасове скасування діятиме до 25 жовтня.

– Щодо Італії ми маємо великі плани. Цьогорічна політна програма передбачає більше 10 напрямків з Києва та регіонів. Але ми не можемо ігнорувати ситуацію та занепокоєння людей, тому скорочуємо авіасполучення з країною до нормалізації ситуації, – повідомив генеральний директор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький.

Пасажири, які придбали квитки на скасовані рейси, повинні звернутися за поверненням коштів або узгодити з перевізником можливість перебронювання на альтернативні рейси перевізника.

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Якщо квитки були заброньовані на сайті авіаперевізника, потрібно написати листа на [email protected] з відповідним запитом у довільній формі – на повернення коштів або на заміну напрямку. Для заміни недоступні Іспанія, Португалія, Італія. Всі інші варіанти обговорюються індивідуально.

Якщо авіаквитки було придбано через агентську мережу або через спеціалізовані сервіси, то за поверненням коштів необхідно звернутися за місцем придбання авіаквитків.

До слова, через поширення коронавірусу скасовується низка заходів. Так, від планового засідання відмовилася Венеціанська комісія.

Джерело: SkyUp