Слуга народу в оновленому Кабміні очікує на людей з досвідом – Корнієнко

Слуга народу очікує серед кандидатів на посади в оновленому Кабміні не просто нових облич, але і людей з досвідом в сфері державного управління або бізнесу.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

– Ми тільки говоримо про те, що просто бути новим виявилося недостатньо. Потрібно бути новим і досвідченим в чомусь. Ми очікуємо на людей, які є новими за духом, можливо, з управлінським досвідом або в сфері державної влади, або в сфері бізнесу, або управління великими компаніями, великими об’єктами, – сказав він.

Читайте: Зеленський приїде на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня

Олександр Корнієнко також додав, що незважаючи на велику кадрову кризу, знайти 10-15 людей, які могли б очолювати міністерства, – це нормальне завдання, над яким зараз працюють.

Він зауважив, що переговори тривають, депутати також беруть в них участь.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.